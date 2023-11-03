В Шуше пройдет неформальная встреча глав государств ОТГ

В Шуше пройдет неформальная встреча глав государств Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az, это следует из декларации, принятой по итогам 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств под девизом "Тюркский век", прошедшего сегодня в Астане.

"Принять к сведению предложение Азербайджана о созыве неформальной встречи глав государств ОТГ в конце апреля - начале мая 2024 года в Шуше", - отмечается в декларации.

Напомним, что сегодня в столице Казахстана Астане состоялся 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств. На саммите подписаны совместный план действий по реализации транспортной программы ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.