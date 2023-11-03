Азербайджан - яркая звезда на небосклоне тюркского мира: к итогам Х саммита ОТГ

Автор: Акпер Гасанов

В Астане, в пятницу состоялся 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Мероприятие прошло под девизом "Тюркская эра" и это очень правильно название, отражающее не только растущие амбиции, но и стремительно увеличивающиеся возможности государства, входящих в ОТГ.Об этом, в частности, свидетельствуют и впечатляющие экономические показатели.

Объем экспортно-импортных операций между странами-членами Организации ОТГ достиг 42 миллиарда долларов в год. Это очень внушительная цифра, которая имеет тенденцию к увеличению. Такова тенденция. Ведь, ОТГ провело 47 мероприятий в 2021 году и 62 в 2022 году. За 11 месяцев текущего года количество проведенных мероприятий в сферах политики, торговли, экономики, транспорта, таможенного сотрудничества, безопасности и образования достигло 110.

Укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. И это не просто слова. За последние два года Президент Азербайджана Ильхам Алиев я совершил 20 визитов в государства-члены и страны-наблюдатели ОТГ. Руководители братских государств за этот период также много раз посещали Азербайджан.

И неудивительно, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в январе-сентябре 2023 года товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами вырос на 40 процентов. Но истинная дружба, истинное братство не измеряется в процентах товарооборота. Мы благодарны братскому Узбекистану за школу, строительство которой завершено в городе Физули. Мы благодарны Казахстану за строящийся в городе Физули творческий центр.

В Азербайджане всегда ощущали поддержку тюркских стран в вопросе восстановления территориальной целостности нашего государства. Все страны-члены ОТГ всегда голосовали с осуждением оккупации наших земель со стороны Армении. Ряд стран-членов ОТГ входит и в ТС, ЕАЭС и ОДКБ. И мы не раз были свидетелями того, что авторитет Азербайджана, который не состоит в данных союзах и организациях, гораздо выше авторитета Армении, которая в них членствует.

Это - признание правильности внешней политики нашей страны, в том числе и в плане ориентации на укрепление связей в рядах ОТГ. В Армении, которая шарахается из одной крайности в иную, которая готова искать покровителей даже в государствах, находящихся за океаном и не имеющих никаких исторических, культурных связей с РА и нашим регионом, остается только с завистью наблюдать за тем, как над миром восходит звезда тюркского мира.

Все страны и народы которого безусловно рады тому, что Азербайджан сумел полностью восстановить свои суверенитет и территориальную целостность. Да, нынешний саммит ОТГ, в этом смысле, особенный. Буквально через несколько дней Азербайджан отметит трехлетие победы в 44-дневной войне, по итогам которой наш священный триколор был поднят над великой Шушой и иными ранее оккупированными территориями нашего государства.

А еще, нынешний саммит ОТГ проходит в период, когда государственный флаг Азербайджана поднят и в Ханкенди. Это не просто историческое, а эпохальное событие, ознаменовавшее конец двухсотлетнего периода в истории. Уникальность этой операции состояла не только в ее скоротечности, но и в том, что Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом, что подтвердили представители ООН, дважды посетившие регион.

У мирового армянства и их покровителей просто нет реальных поводов предъявлять претензии к Азербайджану. Да, они пытаются оказывать давление на нашу страну. Но попытка превращается в пытку. Слишком уж силен Азербайджан, слишком уж велико число его друзей и союзников в мире. Слишком уж значима наша страна как для Европы, так и для США и Китая.

И все это - плоды блестящей стратегии и тактики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он поменял геополитическую картину на Южном Кавказе, превратил нашу страну не только в экономического, военного и политического лидера региона. Он сделал Азербайджан настоящей, ярко сияющей звездой всего тюркского мира. Того, блестящая эра которого только начинается.