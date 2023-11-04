Азербайджанская армия провела командно-штабные мобилизационные учения

Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии проведены командно-штабные мобилизационные учения с мотострелковыми подразделениями.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, к учениям были привлечены штабы объединений и соединений, а также командиры подразделений.

В ходе мобилизационных учений были выполнены соответствующие задачи по комплектованию мотострелковых подразделений, организации боевого слаживания, проведению переброски в район боевого предназначения, уточнению отчетов по дислокации на территории и подготовке к выполнению последующих задач.