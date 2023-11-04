https://news.day.az/politics/1611996.html В парламенте Азербайджана проходят слушания по вопросам минной безопасности
В парламенте Азербайджана проходят слушания по вопросам минной безопасности
В Милли Меджлисе (парламент) проходят общественные слушания на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых веществ на экосистему".
Как сообщает в субботу Day.Az, слушание организовано комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.
В заседании принимают участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев, председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, резидент-координатор ООН Владанка Андреева и другие лица.
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