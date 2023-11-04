В парламенте Азербайджана проходят слушания по вопросам минной безопасности

В Милли Меджлисе (парламент) проходят общественные слушания на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых веществ на экосистему".

Как сообщает в субботу Day.Az, слушание организовано комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

В заседании принимают участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев, председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, резидент-координатор ООН Владанка Андреева и другие лица.