Французское оружие для Армении рискует так и остаться на складах

Автор: Лейла Таривердиева

Встречаясь в конце минувшей недели с депутатами, министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну пришлось отбиваться от оппозиционных парламентариев. И когда речь зашла о закупках Арменией вооружений, он гордо заявил, что при нынешней власти страна может приобрести куда больше оружия из куда большего количества источников. Но... есть проблемы с логистикой.

"Вы привыкли к тому, что оружие давали по каплям, давали столько, сколько нужно было им, чтобы потом Армению поставили на колени, и были бы задействованы иные сценарии. К счастью, сейчас ситуация иная. Конечно, есть логистические проблемы, Армения могла бы приобретать намного больше оборонительного оружия, если бы не было проблем с логистикой", - сказал Мирзоян.

Это очень интересное признание, которое просто напрашивается на подробный разбор. Министр уверен, что армянская сторона была поставлена на колени из-за недостатка оружия. Неудивительно возмущение оппозиции, которая в отличие от главы МИД, наверное, читает новости и знает, какое количество техники, оружия и боеприпасов было брошено армянами на поле боя и осенью 2020 года, и в сентябре 2023-го. На освобожденных территориях до сих пор обнаруживаются склады с вооружением, достаточным, чтобы вооружить армию страны, большей по квадратным километрам, чем Армения. После сентябрьской "однодневной войны" ВС Армении потеряли значительную часть своего арсенала, непредусмотрительно переправленного в послевоенное время в Карабах по Лачинской дороге. Конечно, это вооружение потеряно для Армении навсегда. Все это должно было помочь сепаратистам противостоять установлению закона и порядка, но перешло в руки азербайджанской стороны менее чем за сутки. Это тысячи единиц стрелкового оружия, миллионы патронов и прочих боеприпасов, десятки единиц бронетехники. И так далее. Так что оружия у армянской стороны было предостаточно. У армянской армии закончилось не вооружение, а запас смелости и воинской чести. К тому же сказалось полное отсутствие адекватной мотивации. В отличие от оружия все это взять было не откуда. Мужество и мотивация, толкающие на подвиги, не продаются ни за армянские драмы, ни за твердую валюту.

Но это лирика. Намного интереснее жалоба Мирзояна на отсутствие логистики. Очень примечательное заявление. Особенно на фоне звучавших на той же встрече заверений об исключительно оборонном характере запланированного к закупкам вооружения (Армения, мол, ни на кого нападать не собирается) и рассуждений об открытии коммуникаций с Азербайджаном. Арарат Мирзоян не раз доказывал свою неадекватность. Но мы хотим верить, что все не настолько плохо, и армянский министр не позволит себе даже в своих фантазиях допустить мысль о возможности использования азербайджанских коммуникаций для подобных целей. Лишний раз подчеркивать невозможность таких операций было бы излишне. Это всем понятно.

Но вопрос логистики остается открытым. Еще год назад Никол Пашинян, выступая в парламенте, говорил о том же самом. О том, что оружие Армения может купить, но как его доставить? Действительно, как Армения собирается получать французское вооружение, все эти бронетранспортеры, системы ПВО, артиллерийские комплексы? Независимо от размеров и от того, оборонного или наступательного характера вооружение, оно не может быть доставлено в Армению в багажном отделении рейса Париж-Ереван. Перевозка военных грузов через границы других государств - это сложная процедура. Вспомним, сколько трудностей свалилось на российскую сторону, когда во время 44-дневной войны она пыталась исполнить свой "союзнический" долг и передать Армении оружие. Грузия закрыла небо для российских военно-транспортных самолетов. Логистика осуществлялась через Иран, но и там была масса проблем с местным азербайджанским населением, блокировавшим проезд военных грузов для Армении. Впоследствии Иран отрицал, что через его территорию во время войны доставлялось вооружение армянам. Хотя на самом деле все было не совсем так, попытки откреститься от вооружения агрессора сами по себе позитивны и дают надежду, что если Азербайджан жестко поставит вопрос, этот канал для Армении может оказаться очень проблематичным даже после подписания мирного договора. А тем более ей не на что рассчитывать, пока не подписан мир.

В Ереване, в принципе, понимают, что в нынешней сложной ситуации на Ближнем Востоке отношения между Ираном и Западом снова обострились, и вряд ли Тегеран позволит французам возить оружие через свою территорию. Сейчас, когда ситуация накаляется и под раздачу может попасть и сам Иран, он не станет портить отношений с Турцией и Азербайджаном из-за какой-то Армении, на глаза превращающейся в западный форпост. Это, конечно, не стопроцентная вероятность, а просто, скажем так, быстрые вычисления, основанные на сегодняшних реалиях. Кстати, Иран отрицает и то, что через его территорию в Армению недавно был доставлен военный груз из Индии. В июле этого года в соцсетях распространились кадры движения в сторону армянской границы через иранскую территорию автоколонны с грузом военного назначения. Информация официального подтверждения не получила, поэтому зацикливаться на этом не будем.

Президент Азербайджана, великий дипломат, даже во время 44-дневной войны заявил в интервью турецкому каналу A Haber, что "у нас нет информации о каких-либо поставках оружия из Ирана в Армению". Сказал он об этом в контексте слухов, распространившихся тогда в местных СМИ относительно доставки военного груза армянам через Грузию. "Например, могу сказать, что Иран и Грузия закрыли воздушное пространство и наземные дороги для доставки оружия в Армению, - заявил Президент Ильхам Алиев. - Мы хотим выразить признательность правительствам Ирана и Грузии в связи с этим. По имеющейся у нас информации, сегодня (16 октября 2020 года - ред.) с территории Грузии гражданскими и грузовыми самолетами отправлено контрабандное оружие. Недавно Армения купила самолет. По имеющейся у нас информации, самолет куплен примерно за 30-40 миллионов долларов США. Этот самолет купили проживающие в России богатые армянские бизнесмены: Карапетян, Абрамян и др. Они отправляют некоторых проживающих в России армян сражаться в качестве наемников против нас в Карабахе. Кроме того, приобретение этого самолета ИЛ-76 позволило Армении контрабандным путем доставлять оружие в Армению. Потому что каждый раз при отправке военных товаров это декларируется. В их декларациях это гражданский груз. Однако там "Корнеты" (противотанковое оружие), "Конкурс" (противотанковое оружие), "Игла" (ПВО). В то же время по имеющейся у нас информации, доставляются купленные контрабандным путем ракеты. Поэтому мы официально обратились в ICAO (Международная организация гражданской авиации - ред.), чтобы ICAO расследовала данный вопрос, остановила это. Это считается международным преступлением. Отправка контрабандного оружия в Армению недопустима".

Как видно из сказанного Президентом, вооружение доставлялось мошенниками контрабандным путем посредством введения в заблуждение соответствующих грузинских служб. Вряд ли подобное армянам удастся повторить сегодня, если Грузия запретит провозку военных грузов через свою территорию. После 44-дневной войны многое в регионе изменилось, в вопросах безопасности наведен определенный порядок, которому мешали наличие обширной "серой зоны" и другие связанные с армянской оккупацией нездоровые процессы.

Для успокоения армянской стороны подчеркнем, что Грузия запретила во время войны оружейные поставки не только для Армении, но и для Азербайджана. Азербайджан от этого не пострадал, у армян же возникли большие проблемы.

Никто из стран региона не захочет портить отношений с Азербайджаном в его нынешнем статусе, причем, не свалившемся с неба, а завоеванном ценой крови и потерь. Нельзя обойти также тему геоэкономики, которая завязана на Азербайджане. И, конечно, просто хорошие отношения и взаимные интересы могут стать препятствием для милитаристских планов Еревана. Скажем даже больше - поставкам Армении вооружений из Евросоюза может мешать и Россия, которой совершенно не нужно усиление в военном плане ее бывшего форпоста.

Бывший министр обороны Армении, военный преступник Сейран Оганян, обидевшись на претензии действующих властей, заявил, что в выстраивании сотрудничества всегда учитывались транспортно-логистические сложности. Перевозки все эти годы осуществлялись по территории Грузии и частично Ирана. "В прошлом поставки вооружений из России шли регулярно. За время моего пребывания в должности министра с 2008 по 2016 гг. из России в Армению было совершено порядка 1500 самолетовылетов с оружием на борту", - гордо заявил он.

Что ж, много чего сегодня изменилось. Самолетовылеты с оружием для Армении, можно сказать, прекратились после 44-дневной войны. Как пишут армянские СМИ, Россия предложила армянам новый контракт на полтора миллиарда долларов. Ереван почти согласился, но за день до заключения контракта передумал. Причины не являются большой тайной - Пашинян уже задумал пересесть на западный стул и быть должным России больше, чем Армения уже задолжала, не хотел. С этим же связаны и обвинения в невозвращении Москвой денег, уплаченных за якобы не поставленное вооружение. Эти обвинения российскую сторону крайне возмутили и даже оскорбили, потому что она многие годы дарила вооружение неблагодарным армянам или давала в долг, возвращения которого "по дружбе" не требовала. Теперь русским должно быть хорошо видно, что иметь дело с Арменией - себя не уважать.

Все прелести коммерции с Арменией ее новым партнерам еще предстоит ощутить. Если, конечно, коммерция даст результаты и военные заказы не останутся на складах из-за проблем с логистикой, как остались заказы Армении на складах российских оружейных компаний. Французы не должны думать, что Баку сидит сложа руки и ничего не предпринимает для того, чтобы этого не произошло.