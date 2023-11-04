Всемирно известные путешественники прибыли в город Шуша

Сегодня в город Шуша прибыли члены всемирно известного международного клуба путешественников "NomadMania".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в состав делегации из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и др.) вошли около 50 известных путешественников. Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Отметим, что помимо города Шуша, путешественники в течение трех дней посетят также Карабах, Восточный Зангезур, Физули, Ходжавенд, Агдам, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан и Джебраил.

Напомним, что команды основных международных сетей путешественников мира (ETIC, MTP, TCC, "NomadMania"), а также турецкого клуба путешественников Türkiyə Gəzginlər Klubu, британского "Piki Reels", шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур.

Упомянутый визит будет девятым по счету.