Подготовлены карты-схемы ряда освобожденных территорий Азербайджана

Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, являющиеся неотъемлемой частью Азербайджана и играющие исключительную экономическую роль, считаются территориями, обладающими богатыми природными ресурсами, а также большим потенциалом с точки зрения развития аграрной сферы. Почвенно-климатические условия, благоприятное водоснабжение и географическое положение этих территорий имеют широкие возможности для развития сельского хозяйства.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых веществ на экосистему".

Он отметил, что сразу после Второй Карабахской войны одним из основных поручений Президента Ильхама Алиева было восстановление сельскохозяйственной деятельности в регионе.

"В целях восстановления и устойчивого развития сельскохозяйственной деятельности министерством сельского хозяйства на основе спутниковых данных через географические информационные системы (ГИС) разработаны карты-схемы фактических мест посадки и многолетних садов", - сказал министр.

Он отметил, что для возрождения этих мест первоочередной задачей являлось обеспечение безопасности, разминирование территорий.

"Соответствующие аграрные компании, начавшие сельскохозяйственную деятельность на этих территориях с 2020 года, сталкиваются с серьезными трудностями с точки зрения безопасности при возделывании земель, которые в основном включают:

1. Минные ловушки, установленные армянами на посевных местах и садовых участках;

2. Остатки неразорвавшихся боеприпасов, которые считаются потенциальной опасностью для сельскохозяйственной техники;

3. Низкая заинтересованность механизаторов и рабочих в работе на этих участках из-за минной опасности;

4. Неспособность максимально использовать потенциальные возможности земельных ресурсов;

5. Загрязнение почв и воды химическими веществами в результате взрывов мин и боеприпасов.

В целях уменьшения указанных трудностей и обеспечения безопасных условий труда, министерство сельского хозяйства совместно с Агентством по разминированию и другими заинтересованными органами установило плодотворное сотрудничество, оказывая поддержку в организации работы аграрных компаний, действующих на указанных территориях", - подчеркнул он.

Министр также упомянул, что на сегодняшний день земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 44 731 гектар были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сертификаты очистки и карты-схемы 27 783 гектаров из них были представлены в министерство сельского хозяйства.

"В этом направлении процесс продолжается интенсивно", - добавил министр.