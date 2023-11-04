В Агдаме проходит мероприятие по занятости населения

В Агдаме проходит мероприятие на тему "Роль занятости в устойчивом расселении населения - проделанная работа и вызовы".

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, в мероприятии, которое проходит в конференц-центре в Агдаме, принимают участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, представители министерств труда, экономики и других структур.

До начала мероприятия участники посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.