Der Spiegel обманул читателей – мадам Асатрян не та, за кого себя выдает

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В последнее время армянские пустозвоны и потакающие им стороны ясно демонстрируют, что в разработке находится идея раскрасить Азербайджан в антизападные тона.

Во-первых, разве прозападность - это какая-то обязаловка, чтобы предъявлять к нам претензии? Баку не брал на себя таких обязательств. И, во-вторых, Азербайджан не воспринимает приставку "про". Он, скажем так, "про"ничей, он сам по себе и ни под чью дудку не пляшет. Его политика не прозападная и не пророссийская. А то недовольство, которое азербайджанская сторона выражает своим западным партнерам, связана не с пророссийскостью Баку, а с их собственным поведением.

Атаки коллективного Запада на Азербайджан переходят все границы приличий. О международном праве мы уже не говорим. Не давая никаких результатов, они, тем не менее, не затухают, а набирают обороты и засасывают все больше стран. В этом представлении совершенно гармонично выглядят Франция или Канада, но неожиданная активность Германии удивляет. Эта страна ранее не отмечалась большой активностью в шумных проармянских спектаклях. Не то чтобы поддерживала Азербайджан, просто держала некоторую дистанцию. В Германии не имеет особого влияния армянское лобби, а диаспора достаточно малочисленна. То есть традиционного "ископаемого" горючего для разжигания антиазербайджанских истерик немного. Однако теперь Берлин решил проявить солидарность с проармянскими тенденциями, что очень ощущается в СМИ этой страны.

На днях Der Spiegel опубликовал жалобную статью о добровольно выехавших из Карабаха армянах, которые сегодня, не краснея, рассказывают иностранным журналистам страшные истории. Часто попытки этих репортеров вызвать слезу у своих читателей выходят за рамки. Автор статьи в Der Spiegel рассказала о наислезливейшей истории некой Мэри Асатрян "с мягкими чертами лица", приехавшей из Ханкенди в Армению и якобы лишенной "родного дома". Бедняга Асатрян, со слезами рассказывает автор, Энн-Дороти Бой, не смогла даже собрать вещи "под натиском азербайджанских солдат". И все в таком духе.

Читатель, просматривая статью, обязательно должен будет запастись дюжиной носовых платков, потому что рыдать придется через предложение.

Между тем, над слезливым рассказом про "женщину с мягкими чертами лица" следует не рыдать, а смеяться. Дело в том, что Мэри Асатрян ранее давала интервью армянским СМИ и рассказывала, что она армянка из диаспоры, родилась и проживала в России. В Карабах приехала только в сентябре 2022 года (прямо одновременно с Рубиком Варданяном, что интересно) посредством программы правительства Армении iGorts. Эта программа поддерживала незаконное проживание и работу на азербайджанских территориях армян диаспоры.

Проще говоря, Асатрян - гражданка России. Даже не Армении. Всего год назад она прибыла в зону РМК по какому-то там "зову сердца", и смешно слышать от нее про какие-то земли предков и родные дома. У этой мадам в Карабахском регионе Азербайджана никогда не было ни дома, ни прочей собственности, которую она могла бы потерять. Зачем вообще приезжала? Избыток патриотизма мог бы израсходоваться в Армении, например. Но нет, Асатрян понесло в Ханкенди.

Как пишут в азербайджанских блогах, это та самая армянка, которая оставила на стене одного из домов в Ханкенди "грозную надпись": "Если я не вернусь, то вернется мой сын. Если не мой сын, то мой внук. арцах - это имя моей мести".

Женщина, включите мозги! Для чего-то ведь они вам даны... наверное.