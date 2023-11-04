ЕС продолжит поддерживать работу Азербайджана по ликвидации минной угрозы - Петер Михалко
Для Азербайджана разминирование территорий является одним из приоритетных вопросов.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петер Михалко на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых боеприпасов на экосистему".
Высоко оценив деятельность Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, П.Михалко отметил, что ЕС, помимо других вопросов, придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в борьбе с минной угрозой.
"Мы тесно сотрудничаем с гражданскими обществами. Естественно, сюда же относится и вопрос минной угрозы. Европейский Союз поддерживает и будет поддерживать работу правительства Азербайджана по ликвидации минной угрозы.
Мы готовы помочь в просветительской работе в этой области", - подчеркнул он.
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