Освещение событий в Карабахе в СМИ было ограниченным

В средствах массовой информации Румынии освящение событий в Карабахе было ограниченным.

Об этом, как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал румынский путешественник Матей Русу из международного клуба путешественников "NomadMania" во время своего визита в Карабах.

"Азербайджан - это 68-я страна, которую я посетил. Я впервые приехал в Карабах, и это, по совместительству, мой первый визит в Азербайджан. Я не так много слышал о Карабахе до своего приезда. Могу сказать, что освещение событий в этом регионе в средствах массовой информации, особенно в Румынии, было ограниченным", - отметил он.

При этом Русу упомянул, что слышал много хороших отзывов о Баку, который славится своим богатством и умением сочетать традиции с современностью в своей архитектуре, особенно это видно на примере Flame Towers.

Румынский путешественник также подчеркнул, что для азербайджанского народа очень важна дата Дня Победы, которая приходится на 8 ноября.

Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах всемирно известного международного клуба путешественников "NomadMania".

В состав делегации из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д) вошло около 50 известных путешественников. Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Путешественники в течение трех дней посетят Карабах, Восточный Зангезур, Физули, Ходжавенд, Шушу, Агдам, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан и Джебраил.