Эльчин Амирбеков обсудил с замглавы МИД Италии укрепление сотрудничества

Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Сириелли.

Как сообщает в субботу Day.Az, информация об этом размещена на странице МИД Италии в соцсети "Х".

"На встрече была подчеркнута важность укрепления двустороннего стратегического партнерства во всех сферах. Италия внимательно следит за процессами в регионе и поддерживает диалог", - говорится в публикации.

Напомним, что встреча состоялась 3 ноября в рамках визита Эльчина Амирбекова в Италию.