https://news.day.az/politics/1612087.html Эльчин Амирбеков обсудил с замглавы МИД Италии укрепление сотрудничества
Эльчин Амирбеков обсудил с замглавы МИД Италии укрепление сотрудничества
Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Сириелли.
Как сообщает в субботу Day.Az, информация об этом размещена на странице МИД Италии в соцсети "Х".
"На встрече была подчеркнута важность укрепления двустороннего стратегического партнерства во всех сферах. Италия внимательно следит за процессами в регионе и поддерживает диалог", - говорится в публикации.
Напомним, что встреча состоялась 3 ноября в рамках визита Эльчина Амирбекова в Италию.
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