Идет работа над мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией

Ведется подготовка мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

По его словам, предпринимаются последовательные усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как ранее сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении.

Она подчеркнула, что Москва приветствует любые контакты, которые способствуют снятию напряженности между Азербайджаном и Арменией.