Идет работа над мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией – Патрушев
Ведется подготовка мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".
По его словам, предпринимаются последовательные усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Как ранее сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении.
Она подчеркнула, что Москва приветствует любые контакты, которые способствуют снятию напряженности между Азербайджаном и Арменией.
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