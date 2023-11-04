Змея, пригретая Пашиняном, продолжает фигурировать в скандалах

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Бывшие деятели Армении не дают о себе забыть, то и дело появляясь где-то со скандалами. Опять нарисовался на горизонте Артур Ванецян, прежде занимавший в стране минипутов пост экс-главы СНБ. Сейчас он делит с Сержем Саргсяном фракцию в парламенте под названием "Честь имею", что звучит очень смешно, так как ни тот, ни другой никакой чести не имеют и даже не имеют ни о чем таком представления. Вылетел из правительства Ванецян после публичной ссоры с Пашиняном. А куда податься в Армении обиженному на Пашиняна? Конечно - в объятия Сержа. Тем более, что саргсяны и ванецяны, оказывается, связаны общими делами. Точнее - делишками.

В эти дни имя Ванецян опять склоняется в СМИ в связи с новым витком скандала вокруг его двоюродного братца Карена. По распространенной информации, Прокуратура Армении 1 ноября возбудила уголовные дела против гражданина Швейцарии и Армении Карена Ванецяна за отмывание денег. Следствие выяснило, что родственник бывшего главы СНБ, являясь реальным выгодоприобретателем компании, зарегистрированной на Кипре, в июле 2018 года приобрел через нее 12,5 процентов акций Зангезурского медно-молибденового комбината - крупнейшего налогоплательщика республики. Ранее эти акции принадлежали зятю экс-президента Сержа Саргсяна и по совместительству послу Армении в Ватикане Микаэлу Минасяну. Формально эти акции были записаны на компанию "Зангезур Майнинг", сообщают армянские СМИ.

Перед глазами следователей развернулась хитроумная преступная схема. Зангезурский комбинат "перекачал" крупную сумму компании Микаэла Минасяна под видом займа. На эти деньги он приобрел акции комбината, которые в 2018 году продал Карену Ванецяну намного ниже их реальной стоимости. Это если коротко. Если подробнее, то Зангезурский комбинат оформил займ на имя компании Минасяна, причем на очевидно невыгодных условиях. В результате этой сделки компания Минасяна получила доход в особо крупных размерах, на который и приобрела указанные 12,5 процента акций комбината. В 2018 году Минасян достиг договоренности с Кареном Ванецяном о передаче ему этих акций на выгодных условиях. Ванецян за в общей сложности 15,5 миллиона долларов через офшорную компанию на Кипре приобрел пакет акций в 12,5 процентов, реальная стоимость которого прокуратура оценила в 35 миллионов долларов.

Местонахождение родственника экс-главы СНБ неизвестно.

Имя Артура Ванецяна фигурирует в новостях рядом с именем его двоюродного брата потому, что первый в свое время был героем антикоррупционной кампании, сносил головы и превратился чуть ли не в легендарную личность. Яростно боровшийся с коррупцией глава СНБ оказался и сам причастен к различного рода темным делам. Кроме того, та активность, с которой он набросился на ближайших сподвижников Пашиняна, тоже вызывала у властей вопросы. Потому что на должность главы СНБ назначил его именно Никол, буквально через два дня после прихода к власти. Пригрел на груди змею, так сказать. Это только сейчас стало известно, в чем замешано семейство Ванецянов и как его члены связаны с врагами Никола Пашиняна - Саргсянами. А тогда Пашинян рассчитывал на вроде как нигде не запачкавшегося Артура. Он и не думал, что именно Ванецян будет руководить толпой, которая 10 ноября 2020 года ворвется в его кабинет, разгромит там все и будет ультимативно требовать его отставки.

Страна минипутов, она такая.