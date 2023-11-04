Источник: Агентство международной информации Trend

Победа Азербайджана в 44-дневной войне - это результат мудрого руководства, воли и решимости Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал в субботу Trend казахстанский политический деятель, депутат Мажилиса парламента Казахстана Айдос Сарым, передает Day.Az.

"Сегодня Азербайджан сам, как суверенное государство, решает свои задачи, создает нужные для себя контексты, которые позволяют ему диктовать условия своим контрагентам именно с позиции ума, здравого смысла", - подчеркнул он.

Как отметил Айдос Сарым, это, в свою очередь, позволяет решать вопросы в пользу Азербайджана.

"Президент Ильхам Алиев - выдающийся руководитель, истинный лидер своего государства и народа. Он решил все вопросы по освобождению территорий Азербайджана от оккупации наилучшим возможным способом. Несмотря на максимальное давление, которое оказывалось извне, в том числе со стороны некоторых западных стран с влиятельным армянским лобби, Азербайджан добился своих целей и восстановил суверенитет над всеми своими территориями", - сказал депутат.

Он упомянул, что сегодня в Карабахе можно увидеть очень большой прогресс по восстановлению и развитию территорий.

"Кроме этого, все страны Организации тюркских государств, в том числе Казахстан, вносят вклад в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. У каждой страны организации есть инфраструктурные проекты на этих территориях. Целью является вклад в развитие Карабаха. К примеру, Казахстан осуществляет в Карабахе культурный проект - инициатива по созданию Центра развития детского творчества в Физули. Уверен, что таких проектов будет все больше и больше", - добавил Айдос Сарым.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В результате антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил суверенитет и конституционный строй на этих территориях, формирования вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, были распущены и покинули территорию Азербайджана.