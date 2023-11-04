На протяжении долгих лет между Азербайджаном и Германией успешно развиваются связи во многих сферах.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"В Азербайджане действуют более 200 немецких компаний. Немецкие компании инвестировали в Азербайджан 810 миллионов долларов, а Азербайджан в Германию - 550 миллионов долларов. У нашего сотрудничества очень большой потенциал", - добавил министр.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.