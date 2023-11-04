https://news.day.az/politics/1612219.html Между Азербайджаном и Германией успешно развиваются связи во многих сферах - Джейхун Байрамов
Между Азербайджаном и Германией успешно развиваются связи во многих сферах - Джейхун Байрамов
На протяжении долгих лет между Азербайджаном и Германией успешно развиваются связи во многих сферах.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
"В Азербайджане действуют более 200 немецких компаний. Немецкие компании инвестировали в Азербайджан 810 миллионов долларов, а Азербайджан в Германию - 550 миллионов долларов. У нашего сотрудничества очень большой потенциал", - добавил министр.
Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.
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