https://news.day.az/politics/1612222.html Я всегда говорила, что Карабах является территорией Азербайджана - глава МИД Германии
Я всегда говорила, что Карабах является территорией Азербайджана - глава МИД Германии
Я всегда говорила, что Карабах - это территория Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Азербайджанцы должны вернуться на свои земли", - сказала немецкий министр.
Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.
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