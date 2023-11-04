Германия хочет оказать поддержку Азербайджану в разминировании.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"В связи с этим я предложила Азербайджану проект по разминированию. На этих землях должны в условиях безопасности играть дети", - сказала Бербок.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.