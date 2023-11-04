https://news.day.az/politics/1612223.html Германия хочет оказать поддержку Азербайджану в разминировании - Анналена Бербок
Германия хочет оказать поддержку Азербайджану в разминировании - Анналена Бербок
Германия хочет оказать поддержку Азербайджану в разминировании.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"В связи с этим я предложила Азербайджану проект по разминированию. На этих землях должны в условиях безопасности играть дети", - сказала Бербок.
Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.
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