https://news.day.az/politics/1612224.html Байрамов посоветовал Бербок встретиться с азербайджанскими бывшими вынужденными переселенцами
Байрамов посоветовал Бербок встретиться с азербайджанскими бывшими вынужденными переселенцами
Министр иностранных дел Германии узнала бы больше интересных фактов, если бы нашла возможность встретиться с азербайджанскими бывшими вынужденными переселенцами, которые были жестоко изгнаны с родных земель.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
"Число бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане во много раз превышает число лиц, мигрировавших в Армению", - сказал Джейхун Байрамов.
Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.
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