Устранив угрозу своей безопасности, Азербайджан создал условия для развития региона.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Мир увидел, что ответственное государство, восстановив свою территориальную целостность, предоставило международному сообществу прозрачную информацию. Причина массового ухода местного армянского населения кроется в действиях главарей сепаратистского режима. Данные лица, разжигающие межнациональную рознь, продолжили эту свою деятельность и после антитеррористических мероприятий локального характера, не донеся до местной общественности представленные Азербайджаном меры по реинтеграции. Армения тоже несет большую ответственность в этом вопросе. Было также очевидно, что люди, которые хотели остаться в Карабахе, подверглись давлению в Армении", - сказал глава МИД Азербайджана.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.