Армянская диаспора во Франции и США мешает нормализации отношений между Баку и Ереваном

В то время как на Ближнем Востоке и Украине идут боевые действия, другой регион может наконец оказаться на пороге долгожданного мира. Речь идет о Южном Кавказе, где Армения и Азербайджан предпринимают дипломатические шаги по заключению мирного соглашения после победы Баку в конфликте за Карабахский регион. Однако конфликты не действуют изолированно друг от друга. В них вовлечены те же внешние игроки, включая Иран, Турцию, Россию, Евросоюз и США. Это усложняет мирный процесс, заставляя стороны маневрировать на взаимосвязанных треках.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье научного сотрудника мозгового центра стратегии и политики американского института "Newlines Institute" Евгения Чаусовского, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.

Автор статьи утверждает, что путь к миру может быть вполне реальным.

"26 октября на саммите в Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об инициативе "Перекресток мира", которая предусматривает создание транспортных связей с соседними странами - Грузией, Ираном, Турцией и Азербайджаном. Включение двух последних наиболее примечательно, если учесть, что в сентябре Баку начал военную операцию в Карабахе, обеспечив тем самым полный контроль над этим регионом.

Южный Кавказ - один из тех регионов мира, где связи между государствами ограничены. Это обусловлено как географическими, так и политическими факторами. Горная местность, находящаяся на периферии крупных держав, а также многочисленные локальные и региональные конфликты препятствуют развитию торговли и коммуникаций. Границы Армении с Азербайджаном и Турцией давно закрыты из-за спора вокруг Карабаха, что дает Еревану лишь ограниченные торговые связи с Тбилиси и, соответственно, Москвой на севере и Тегераном на юге. В то же время связи Баку с Анкарой и даже с собственной территорией - Нахчываном также ограничены, а экспорт энергоресурсов на Запад осуществляется исключительно через Грузию", - пишет Чаусовский.

Как отмечает аналитик Foreign Policy, теперь вопрос о контроле над Карабахом перестал быть актуальным:

"Подавляющее большинство жителей региона, являющихся этническими армянами, уехали в Армению, а самопровозглашенное "правительство" региона объявило, что с 1 января прекратит свое существование. Как бы ни было сложно для армян, это устранило одно из самых серьезных препятствий на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, тем более что основной покровитель Еревана в сфере безопасности - Москва - ясно дала понять, что не собирается вставать на защиту армян в вопросе Карабаха", - подчеркивает автор статьи.

Чаусовский полагает, что это открыло возможности как для мира, так и для долгожданных экономических связей, которые обе страны пытаются наладить.

"Ранее эти усилия предпринимались по отдельности и зачастую противоречили целям друг друга, например, Азербайджан стремился создать Зангезурский коридор для строительства автомобильных, железнодорожных и энергетических коммуникаций с Нахчываном и Турцией через южную Армению. Ереван же выступал против такого маршрута, что стало предметом для разногласий между сторонами.

Теперь, похоже, ситуация изменилась. После восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахом Баку, похоже, больше заинтересован в развитии экономических связей. Экономические проекты будут более надежными при дипломатическом сотрудничестве и участии Армении. Именно этим объясняется важность обнародования инициативы Пашиняна "Перекресток мира". Инициатива признает принцип территориальной целостности, который будет иметь решающее значение для любого мирного соглашения между Ереваном и Баку, и одновременно предлагает конкретные проекты по налаживанию связей, такие как строительство и восстановление трубопроводов, автомобильных и железных дорог, кабелей и линий электропередачи между Арменией, Азербайджаном и другими странами", - пишет научный сотрудник.

Автор статьи напомнил, что в ходе выступления Пашинян заявил, что соглашение о нормализации отношений между Баку и Ереваном может быть "успешно заключено в ближайшие месяцы".

"Тем не менее, на пути реализации этой инициативы и лежащего в ее основе мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном существует множество потенциальных препятствий. На форуме в Тбилиси "Шелковый путь" отсутствовали делегаты из России. Отношения между Ереваном и Москвой значительно ухудшились из-за отказа Москвы вмешаться в ситуацию в Карабахе на стороне Еревана. С тех пор армянские официальные лица недвусмысленно критикуют позицию Кремля, отказываются участвовать в ряде форумов, проводимых РФ, и подписывают соглашения о военном сотрудничестве с Францией - членом НАТО.

Усилиям по нормализации отношений между Баку и Ереваном и налаживанию связей в регионе могут помешать и другие факторы. К ним можно отнести политические элементы внутри Армении и ее диаспоры в таких странах, как Франция и США, выступающие против примирения с Азербайджаном. Кроме того, существуют острые и политически деликатные для обеих сторон вопросы, включая делимитацию границ и разминирование. Другие конфликты также могут перекинуться на этот регион", - резюмировал Евгений Чаусовский.