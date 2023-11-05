В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о скандале вокруг выдачи гражданства Армении людям, переехавшим в страну из Карабаха.

Представляем вашему вниманию текст публикации:

"В Армении разгорается скандал вокруг выдачи гражданства Армении людям, переехавшим в страну из Карабаха. Власти страны предоставляют им статус "временной защиты" (то есть беженцев), а затем предлагают принять гражданство Армении. Так в чем же скандал, спросите вы? Скандал в том, что у 99,99% переехавших УЖЕ ЕСТЬ ГРАЖДАНСТВО АРМЕНИИ. И их сначала лишают этого гражданства, а затем выдают новое - впридачу к справке о том, что человек - якобы беженец. И это - колоссальная махинация команды Пашиняна.



За все годы существования сепаратистского режима в Карабахе их "документы", естественно, никем и нигде не признавались. Естественно и то, что население Карабаха поголовно имело паспорта Республики Армения - они были нужны и для поездок за рубеж, и для оформления собственности в Армении, даже для открытия банковской карты, например.



Есдинственное отличие паспортов карабахских армян - адрес регистрации, "прописка", если удобнее.



Так вот теперь, когда карабахские армяне приехали в Армению, правительство страны неожиданно объявило об упрощенной схеме получения паспортов, которые у них и так есть. Сами армяне, кстати, сильно этим возмущаются. Они утверждают, что таким образом власти хотят либо избавиться от них, либо "что-то другое задумали". И они недалеки от истины.



Пашинян и его команда раздают карабахским армянам статус беженцев исключительно для того, чтобы у последних возник непреодолимый соблазн свалить из страны куда-нибудь подальше: со статусом беженца легализоваться где угодно будет намного проще. Мало кто откажется от возможности быстро уехать в ЕС или США, и сесть там на шею местным налогоплательщикам.



Но возникает загвоздка: какие же это беженцы, если они давно - граждане страны, в которой живут? Это мигранты, вернувшиеся домой, на родину. В конце концов, тысячи выходцев из Средней Азии, возвращаясь домой из России, где подрабатывали, не получают статус беженца хотя бы потому, что это абсурд.



Идиотизмом такую схему считает даже армянское законодательство, кстати. Армянский закон допускает предоставление статуса беженца в случае массового притока иностранных граждан или лиц без гражданства - и только с территории сопредельных с Арменией государств.



То есть карабахские армяне под это дело вообще никак не попадают - с имеющимся на руках гражданством. Поэтому власти Армении и попробовали тихо, без лишнего шума, обнулить паспорта карабахских, заставив тех фактически взять себе новый-старый паспорт.



Зачем это Пашиняну? Довольно банальный ответ. Пашиняну не нужны тысячи новых голодных ртов. Оппозиционно настроенная и злая толпа ему тоже не нужна - еще бы, Воваевич ведь надеется на чудо. Не менее важно и то, что армянская пропаганда получает возможность показать Западу, какие же несчастные и обездоленные эти жители Карабаха.



Интересно одно: поведутся ли на эту схему где-нибудь, кроме Парижа?"