Международные путешественники побывали в Кяльбаджарском и Лачинском районах

Около 50 членов клуба NomadMania, одной из четырех основных всемирно известных сетей путешественников, представляющих 26 стран, в том числе США, Канаду, Швейцарию, Великобританию, Данию, Германию, Австрию, Польшу, Финляндию, Норвегию, Испанию, Венгрию, Румынию, Португалию, Сингапур и Австралию, в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур побывали в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, иностранные путешественники ознакомились со следами вандализма, совершенного армянскими вооруженными силами на азербайджанских территориях во время оккупации, в том числе Кяльбаджаре и Лачине. Гости также ознакомились со строительно-восстановительными работами, осуществляемыми здесь Азербайджанским государством.

Путешественники, посетившие Истису в Кяльбаджаре, выразили свое восхищение природой региона. Они также осмотрели дома в Кяльбаджаре, разрушенные во время армянской оккупации.

Побывав после Кяльбаджара в Лачине, путешественники сначала осмотрели выставку работ всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати, а затем ознакомились с городом и полюбовались его видами.

Им была предоставлена подробная информация о проводимых в Лачине восстановительно-строительных работах.

Затем были даны ответы на вопросы путешественников.

Делегации в расширенном составе ведущих международных туристических сетей мира, таких как ETIC, MTP, TCC, NomadMania, турецкий клуб путешественников Turkish Travellers Club, британский клуб Piki Reels, шведский Club 100, за последние два года восемь раз посещали Карабах и Восточный Зангезур. Первый визит состоялся в 2021 году, четыре - в 2022-м, остальные - в этом году. Это девятая поездка иностранных путешественников в регион.

Регулярные поездки мировой туристической элиты в Карабах и Восточный Зангезур позволяют наглядно продемонстрировать не только последствия армянских варварств, но и ход масштабных работ по восстановлению освобожденных территорий, темпы которых восхищают. Эти поездки также имеют исключительное значение с точки зрения продвижения освобожденных территорий в рамках black tourism - "черного туризма", который позволяет на месте ознакомиться со следами военных преступлений, совершенных армянскими оккупантами.