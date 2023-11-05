Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Ильхам Алиев сделал то, чем могут похвастаться лишь немногие нации в истории.

Как передает Day.Az, об этом сказал украинский военно-политический обозреватель, общественный деятель Алексей Арестович.

Говоря о решимости и стратегическом видении Президента Ильхама Алиева в восстановлении суверенитета страны, Арестович отметил, что никто другой не смог бы так успешно реализовать данную стратегию.

"Президент Ильхам Алиев осуществил невероятное. Я не думаю, что кто-то мог бы сделать это, кроме него. Бывают политики, бывают государственные деятели, а он является историческим деятелем", - подчеркнул он.

По словам Арестовича, Азербайджан сумел провести долгосрочную и разумную стратегию, восстановив и вернув все оккупированные территории.

"Это беспрецедентный случай, и лишь немногие нации в истории могут похвастаться подобным. Победа и символическое значение Дня Победы заключаются в способности объединиться всей нацией и успешно осуществить длительную, грамотную стратегию, восстановив историческую справедливость", - подчеркнул украинский обозреватель.

Затрагивая тему возрождения Карабахского региона Азербайджана, Арестович заявил, что его больше всего поразило то, что план восстановления существовал ещё до того, как Азербайджан вернул свои территории.

"Планы начали реализовываться немедленно после окончания войны. Например, аэропорт в Физули был восстановлен в рекордно короткие сроки, что поразительно. Это свидетельствует о том, насколько далеко в будущее смотрело руководство Азербайджана. Восстановление началось практически немедленно после завершения военных действий. Сейчас активно идет восстановление инфраструктуры и жилого фонда, а также создание условий для возвращения вынужденных переселенцев", - отметил он.

Арестович подчеркнул, что это свидетельствует о том, что ведется плановая, государственная политика, которая преобразит Карабахский регион из места, где незаконно эксплуатировались природные ресурсы, в экономически привлекательный регион, добавив при этом, что этот подход также способствует возвращению людей в родные края, что является истинным проявлением заботы о стране со стороны её лидера.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В результате антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил суверенитет и конституционный строй на этих территориях, формирования вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, были распущены и покинули территорию Азербайджана.