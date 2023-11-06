Разбушевавшийся Погосян бросился оправдываться за свои слова

Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня мы писали о том, как бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян выступил с оскорблениями в адрес еврейского народа и грозился делать все, чтобы евреев массово убивали. Погосян вспомнил даже времена Гитлера, назвав его действия правомерными. Видео было распространено в соцсети Х (ранее Twitter).

"Я не признаю Холокост. Евреи - это деструктивный народ, который не имеет права находиться на этой земле. Вас, шакалов, надо истреблять поголовно. Я человек, который всю жизнь занимался разведкой, делал операции на уровне вашего Моссада и выше. Благодарите бога, что я не помогал ХАМАС-у и Хезболле. Если бы мой интеллект работал на них, у вас было бы не 1000 убитых, а 100000. Я буду считать уничтожение всего вашего народа сверх справедливым актом. Вы фашистское государство, фашисты. Вы помогаете Азербайджану убивать наш народ, поставляя им оружие. Вы не оставили ни в одной стране мира свой отпечаток. Я буду помогать врагам еврейского народа. Вы будете иметь вместо одного убитого тысячу. Я буду помогать и кричать на весь мир о справедливом убийстве евреев...Я приветствую убийство евреев...Всю вашу нацию уничтожали заслуженно еще со времен Гитлера", - разбушевался экс-советник.

Прошло несколько часов и, по-видимому, на Погосяна обрушился шквал адекватной критики и он вылез в эфир с очередным видео (на этот раз целых 13 минут), оправдываться за свои слова. Кажется, испугался того самого Моссада и, как говорится, сдал назад, понимая, что евреи, закончив войну, дадут ему заслуженный ответ. Но оправданий, естественно, быть не может.

Пытаясь выйти из-под груза своих же слов, антисемитист решил обвинить во всех своих грехах - да, вы догадались - Азербайджан. Мол, это "все азербайджанцы сделали, вырезав все из контекста". Вспоминаются кадры из "Бриллиантовой руки", где прозвучали знаменитые оправдательные возгласы героини Светланы Светличной.

По словам Погосяна, он "не виноват" и якобы отвечал гражданину Израиля Роману Ципину, который в одном из интервью выступил на стороне Азербайджана.

Даже если это могло бы быть правдой, как пытается утверждать много неуважаемый господин Погосян, его "оправдашки" не имеют за собой никакой силы, ибо, если бы он обращался исключительно к Ципину, то тогда не было бы слов "Вы", "ваш народ" и фраз наподобие "приветствую убийство евреев", "Гитлер был прав". Да и вообще, это не первый выпад экс-советника в адрес Израиля - в 2020-м году, во время Второй Карабахской войны, он уже сравнивал эту страну с гитлеровской Германией.

В общем, не получилось оправдаться. Владимир Погосян показал свое истинное лицо фашиста, последователя Гарегина Нжде, угрожая всему еврейскому народу расправой. Будем надеться, что ему придется ответить за все свои грязные слова. Впрочем, он это уже понимает. А то бы не вышел бы сразу в эфир извиняться за свою психическую неуравновешенность.