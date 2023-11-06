Президент Европарламента направила письмо активисту азербайджанской диаспоры

От имени президента Европейского парламента Роберты Метсолы активисту азербайджанской диаспоры Асафу Аскеру, проживающему в Германии, направлено ответное письмо.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

В письме, адресованном Асафу Аскеру из отдела запросов граждан ЕП (AskEP), говорится, что его письмо протеста против резолюции организации в отношении Азербайджана было принято 25 октября 2023 года.

"Будьте уверены, ваши замечания в связи с последней резолюцией, принятой в октябре относительно ситуации в Карабахе, были внимательно прочитаны и зарегистрированы", - говорится в письме.

В письме отмечается, что президент Европарламента не имеет полномочий инструктировать депутатов о том, как они должны вести свою политическую деятельность или как они должны голосовать.

"Более того, президент не голосовала за эту резолюцию", - подчеркнуто в письме.

В конце письма было доведено до сведения, что делегация Европейского парламента по связям с Южным Кавказом проводит мониторинг ситуации в Азербайджане, Армении и Грузии, а также поддерживает связь с парламентами этих стран.