«Очень страшное кино» по-армянски

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наверное, есть любители комедийных ужастиков. Где вроде бы должно быть страшно, но в реальности смешно. Это как раз про наших армянских соседей. Они очень любят гордо бить себя в грудь, делать грозные брови и мужественные гримасы. Особенно там, где им ничего не грозит. Например, живя в другой стране или по безымянному нику в соцсетях.

На днях прошла новость об обнаружении азербайджанскими полицейскими скрывавшегося в горах члена армянских незаконных вооруженных формирований, разоруженных и разогнанных 19-20 сентября. Юный Рафаэль с началом стрельбы по армянской традиции дезертировал и больше месяца прятался в горах, на территории заброшенной зоны отдыха. Его увидели азербайджанские полицейские и сообщили Красному Кресту, который и перевез его в Армению к выехавшей из Карабаха семье. Все это время дезертир прятался, не зная, что бои продлились всего одни сутки и давно закончились. И как же это по-армянски, черт побери!

Невероятно по-армянски звучат и угрозы в соцсетях в адрес тех армян, которые, несмотря на давление пропаганды, говорят о необходимости отказа от претензий на азербайджанские земли и заявляют о нежелании умирать за какой-то "клочок суши". Читая такое, у представителей армянства, разбросанного по другим странам, немедленно просыпается патриотизм, который выражается в истериках и угрозах. Истинный армянин по традиционным армянским представлениям должен обязательно ненавидеть соседей и обязательно хотеть что-то у них отобрать. Если же он этого не хочет, значит, его надо так и сяк наказать. Вот один из примеров.

Между тем, это как раз самая верная позиция, которая в случае победы в армянских умах сможет дать Армении хоть какую-то надежду. С реваншизмом в массовом сознании никакого будущего у этой страны нет. Возможно, это понимают многие, но из-за подобных угроз боятся подавать голос. Однако такая тенденция все равно будет развиваться, несмотря на все истерики и угрозы. Когда туман от общений французов, немцев и кого-то там еще рассеется, отсутствие перспектив станет видно всем. Как будут справляться "мстители" с таким количеством неправильных армян, даже не представляю.

А пока армянские "патриоты", устроившись в мягких креслах перед компьютером или сидя на унитазе с телефоном, пишут грозные посты. А слетающиеся на эту, пардон, мертвичину толпы зомби радостно визжат и затачивают виртуальные ножички. Пока это происходит, Армении на светлое будущее рассчитывать не стоит.