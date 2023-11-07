В Армении разоблачили мошенничество террористической группировки VOMA

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о мошенничестве террористической VOMA.

Представляем вашему вниманию текст публикации:

"Вы наверняка помните VOMA - частых героев наших публикаций. Вова Вартанов и его шайка - классический пример дельцов от терроризма, которые пытаются и политические задачи решать, и денег поднять. С политикой у них не задалось, а вот с деньгами - все шло на ура. Сначала VOMA развернули сеть тренировочных лагерей, где готовили диверсантов и обучали молодежь (в том числе детей) обращению с оружием и взрывчаткой. Делалось это все на деньги спонсоров и массовые пожертвования от армян по всему миру. Годовые бюджеты группировки крутились на уровне сотен миллионов долларов.

Так вот, в 2023 году приток новых учеников и спонсоров в эти лагеря иссяк. Вместе с этим иссякли и доходы группировки. Ее главарям пришлось придумывать новые способы заработать на обывателях. VOMA объявили о проекте "Гмбет" - это огневая точка, которую строят из мусора и палок шпал, мешков с песком и шин. VOMA утверждала, что это некая уникальная, недорогая и эффективная разработка, которая нужна для выстраивания "обороны приграничных районов Армении от нападения Азербайджана".

Что было дальше? Естественно, был организован сбор денег на массовое строительство "Гмбетов". Если же какой-то доверчивый лопушок перечислял группировки сразу несколько тысяч долларов, то очередному построенному "Гмбету" давали имя спонсора.

Все это было бы очень смешно, если бы не было правдой. Тысячи людей перечисляли VOMA деньги, а организация публиковала фотографии "Гмбетов", утверждая, что они располагаются на некоей "второй линии обороны" и готовы к развертыванию.

Обороты группировки достигали нескольких миллионов долларов в год - солидная сумма, не правда ли? Но им этого было явно недостаточно, и главари организации решили договориться с авторитетными армянами в диаспоре и внутри самой Армении. Больше того, они решили содрать денег и с министерства обороны.

Было объявлено чуть ли не о начале сотрудничества с минобороны Армении. По замыслу VOMA, такие новости должны были заставить спонсоров активнее финансировать деятельность группировки и счастливую жизнь Вовы Вартанова.

В принципе, так оно и случилось - и продолжалось вплоть до этой недели. Вечером в понедельник минобороны Армении выкатывает пресс-релиз, в котором обвиняет VOMA в мошенничестве.

Выяснилось, что "совместная работа" над "Гмбетами" выглядела совсем не так, как ее описывала VOMA. В министерство обороны Армении в частном порядке обратился какой-то мужик, который сообщил, что придумал некий новый формат огневых точек для армии, и попросил выделить ему место на одном из полигонов для демонстрации своего изобретения. Место ему выделили, дали использованные покрышки, шпалы с железных дорог и мешки с песком - давай, мол, показывай, что придумал.

А когда этот "особенный пост" построили на полигоне, настало время испытаний. И тут началось самое интересное.

Во-первых, "уникальная разработка" не выдержала испытаний, первый же взрыв разбил ее в клочья, да так, будто это не огневая позиция, а точка по продаже шаурмы у метро. Во-вторых, министерство заявило, что прося место на полигоне, обратившийся к ним мужчина не представлялся членом какой-то группировки. В-третьих, армянское минобороны подчеркнуло, что сотрудничать с VOMA не собирается.

Больше того, там заявили, что "у армянской армии все в порядке с деньгами, и собирать им какую-либо помощь НЕ нужно", а никакой "второй линии обороны" у них нет и никогда не было.

Интересно: налицо факт мошенничества, причем как по отношению к людям, так и к органам власти. Реакция группировки тоже была совершенно ожидаемой: критика армянских властей и призыв собирать деньги дальше.

Ясно одно: организованная оппозиция Пашиняну не нужна от слова совсем. А значит, Вартанову и его компаньонам явно пора готовиться к неминуемому аресту".