Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву азербайджанская армия стала сильнее, современнее

Источник: Агентство международной информации Trend

По поручению Президента Ильхама Алиева азербайджанская армия была модернизирована, усилена и обеспечивает безопасность Азербайджана.

Об этом во вторник, отвечая на вопросы Trend, заявил бывший посол Турции в Азербайджане, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции, сопредседатель Союза старейшин Турции и тюркского мира Хулуси Кылыч, передает Day.Az.

"Победа Азербайджана в Отечественной войне - это историческая победа, венец всех успехов. Сегодня Азербайджан является сильной страной Южного Кавказа, которая всегда желает мира и стабильности в регионе. Экономика Азербайджана также укрепляется с каждым днем. Потому что во главе страны стоит очень сильный лидер - Президент Ильхам Алиев.

Победа Азербайджана в Карабахе будет праздноваться до тех пор, пока существует этот мир. Победы даются нелегко, они достигаются единством народа под руководством сильного лидера и силой армии.

Эта победа отмечается и в тюркских государствах, так как освобождение Карабаха от оккупации - праздник для каждого из нас", - добавил Х.Кылыч.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.