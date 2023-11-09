Президент Ильхам Алиев сформировал безупречную повестку, которая привела Азербайджан к исторической Победе

Сегодня мир переживает серьезную трансформацию. Система международной и гуманитарной защиты и безопасности, можно сказать, рушится на наших глазах. Азербайджан - страна, которая активно заявляет о себе как лидере не только региона, но и мирового сообщества, и основных международных институтов.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

К сожалению, последние 30 лет мы наблюдали формат отката и нежелания европейских и в целом международных структур в решении карабахской проблемы. Долгое время им удавалось поддерживать конфликт в замороженном состоянии и использовать эту ситуацию в решении своих задач. Однако мы стали свидетелями глобальной исторической трансформации, и именно в этот период решение карабахский проблемы оказалось не просто возможным, но и необходимым фактором не только для Азербайджана, но и для региона в целом.

Замораживание ситуации западными игроками было жизненно необходимо им для удержания сфер своего влияния. Глобальные перестановки в мировом международном пространстве, институциональные перемены демонстрировали несовершенство и порой вопиющую несправедливость тех институтов, которые были призваны решать вопросы жизни и благополучия миллионов людей в разных точках мира. Неопределенность и статус-кво различного рода территориальных конфликтов становились определенными рычагами давления на те или иные страны с целью удержания влияние, а иногда экономических и политических возможностей и интересов.

В случае с Карабахом все, даже самые мощные шаги, предпринятые западными институтами для дальнейшего замораживания конфликта, с треском провалились. Эти попытки не дали никаких результатов вследствие большой работы, проделанной правительством Азербайджана на протяжении десятилетий. На дипломатическом поприще было создано огромное количество прецедентов, связанных с доказательной базой, которые имели под собой очень правильную, четкую и выверенную стратегию развития и партнерских взаимоотношений, как со странами региона, так и с некоторыми западными акторами.

Роль личности Президента Азербайджана Ильхам Алиева в решении карабахской проблемы - безусловна. Благодаря его способностям уровня лидера мирового масштаба, стратегическому подходу, высокому уровню интеллекта, любви к своему народу и своей Родине и непревзойденным дипломатическим способностям удалось решить проблему таким образом, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать высокий уровень профессионализма в реализации военно стратегической задачи, а с другой - умение продвигать на международном уровне собственную повестку и защищать государственность и свой народ.

Сегодня, сложилась ситуация, при которой перестановка сил на мировой арене неизбежна. Мир не просто борется с однополярностью или даже двухполярностью. Сегодня трансформация приобретает более масштабный характер гибридного свойства. Сегодня недостаточно уметь вести борьбу на поле боя или за столом переговоров. Сегодня мир делит не только ресурсы, природные богатства и полезные ископаемые, сегодня мир формирует новую систему войны в информационном пространстве. Именно Ильхам Алиев сформировал безупречную повестку, которая опиралась и опирается исключительно на его авторитет и умение стратегически мыслить. Сегодня мы видим динамично развивающийся Азербайджан, динамично развивающийся Карабах. Освобождение Карабаха, возвращения беженцев в родные дома, оглушительная победа в 44-дневной войне, бескомпромиссный восклицательный знак, продемонстрированный международному сообществу в решении вопроса тридцатилетней территориальной оккупации Азербайджана - все это и есть большая работа, которую провёл Азербайджан. В этом заключается не только роль, но и масштаб личности Ильхам Алиева.

Лейла Таривердиева