Гособвинитель потребовал приговорить Хачатряна к 15 годам лишения свободы

7 ноября в Баку состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании выступил государственный обвинитель, донеся до сведения суда, что В.Хачатрян совершил тяжкие преступления.

Он отметил, что в ходе судебных заседаний к В.Хачатряну было проявлено гуманное отношение и созданы необходимые условия для его защиты.

Государственный обвинитель отметил, что преступные действия, совершенные В.Хачатряном - были доказаны на судебном заседании.

Он попросил суд приговорить Хачатряна Вагифа Черкезовича к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 59 человек.