Стала известна причина, по которой прокурор потребовал 15 лет лишения свободы для Вагифа Хачатряна

Продолжается судебный процесс по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, судебное разбирательство в Бакинском военном суде по данному делу сегодня завершилось. Выступая с обвинительной речью, прокурор предложил суду приговорить Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы.

В своем выступлении прокурор также пояснил, почему он потребовал для подсудимого именно такой срок.

Дело в том, что высшим пределом наказания за геноцид, преступления против мира и войны, в которых обвиняется В.Хачатрян, является пожизненное заключение.

Согласно законодательству Азербайджанской Республики, лицам, достигшим 65 лет до вынесения приговора, запрещено отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В связи с тем, что В.Хачатряну уже исполнилось 65 лет, приговорить его к пожизненному лишению свободы невозможно.

Помимо этого, в настоящее время, согласно азербайджанскому законодательству, высшим пределом наказания за тяжкие преступления, в которых обвиняются лица старше 65 лет, является 20 лет лишения свободы.

Однако свои преступные деяния Вагиф Хачатрян совершил в 1991 году. Действовавшее до 2014 года законодательство Азербайджана предусматривало наказание за преступления против мира и войны - от 10 до 15 лет лишения свободы.

В соответствии с международными конвенциями, к которым присоединился Азербайджан, к лицу должно быть применено наказанание в соответствии с законодательством, соответствующим времени совершения преступления. То есть, с юридической точки зрения справедливо, что Вагиф Хачатрян наказывается не в пределах санкций, предусмотренных действующим законодательством, а в соответствии с Уголовным кодексом, действующим на момент совершения указанного деяния.

По этой причине прокурор в своем выступлении потребовал 15 лет лишения свободы, что по закону является максимальным наказанием для участника Мешалинской резни.

Напомним, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 59 человек.