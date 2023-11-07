Азербайджан призвал Армению правильно понимать реалии в регионе

Азербайджан, оставаясь приверженным процессу нормализации отношений между двумя странами, а также реинтеграции проживающих в Карабахе армян, призывает Армению продемонстрировать конструктивную и справедливую позицию в мирном процессе, правильно понять реалии региона. Армянская сторона должна окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по случаю 8 ноября - Дня Победы.

"В настоящее время, после прекращения существования армянских вооруженных формирований и сепаратистского режима, созданного Арменией на территориях Азербайджана, в регионе имеются широкие возможности для мира и стабильности", - также говорится в заявлении МИД.