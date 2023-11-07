Новый антироссийский демарш Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Армения намерена демонстративно проигнорировать очередное мероприятие в рамках Содружества Независимых Государств. Как сообщают армянские СМИ, глава СНБ Армен Григорян не будет участвовать в заседании секретарей Совбезов государств-участников СНГ в Москве, намеченном на 8 ноября. Ранее глава МИД Арарат Мирзоян не поехал на саммит СНГ в Бишкеке, а премьер-министр Никол Пашинян отказался от участи в заседании Евразийского межправительственного совета, проходившего в кыргызской столице.

Все это делается, повторим, демонстративно. В данном случае Ереван заявляет открытым текстом, что отныне собирается черпать свою безопасность из других источников.

Причем, часто отказ от участия в мероприятиях под патронажем России сопровождается параллельным и таким же демонстративным участием в мероприятиях под европейским крылом. именно эта демонстративность вызывает вопросы у российской стороны, а не отсутствие Пашиняна, Мирзояна или кого-то там еще. Когда Азербайджан между саммитом СНГ и форумом по Шелковому пути выбирает последний, это оправдано и вызвано необходимостью и значимостью самой республики для этого формата. Без Азербайджана обсуждения любых проектов в нашем регионе не имеют смысла. Чего не скажешь об Армении.

Пашинян мог и не ехать в Тбилиси, а отправиться в Бишкек на заседание межправсовета ЕАЭС, потому что "чудеса" армянской экономики последних полутора лет связаны именно с процессами, происходящими на этом пространстве. Товарооборот Армении со странами СНГ с начала года вырос на 55 процентов, экспорт из Армении в страны-партнеры по Содружеству увеличился более чем в два раза. Армению новый Шелковый путь обходит стороной, в то время как ее бюджет пополняется за счет не французских и канадских, а российских туристов и туристов из других стран СНГ. Как бы Армения не прикрепилась в политическом плане к Европе, экономически она все равно останется связанной с постсоветским пространством.

Где-то в глубине души Пашинян, наверняка, осознает эти реалии, однако он уже направил Армению курсом в сторону от Москвы, и для удовлетворения интересов опекающих его сторон должен поступать именно так. По всей видимости, от него требуют демонстративности, которую прежде он пытался избегать, ставя российской стороне подножки под различными благовидными предлогами. Теперь же покровителям нужны более четкие проявления лояльности, которые не оставляли бы сомнений в курсе Армении и не сохраняли бы для Пашиняна лазейки, позволяющие в случае чего повернуть назад.

По большому счету, Армения никогда не играла никакой значимой роли ни в экономической интеграции, ни в системе безопасности на пространстве СНГ и ЕАЭС, поэтому участие или неучастие ее представителей ничего для партнеров не меняет.