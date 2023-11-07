Азербайджанцы эвакуированы из сектора Газа
Из сектора Газа несколько дней назад за один день были эвакуированы восемь азербайджанцев.
Об этом во вторник в ответ на запрос Day.Az, сообщил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что эвакуация граждан из Израиля не предусмотрена.
"Заявки по вопросам эвакуации не поступают. Обращения на горячую линию незначительны", - добавил А.Гаджизаде.
Отметим, что ранее в МИД Азербайджана сообщили, что из сектора Газа будут эвакуированы восемь азербайджанцев.
Напомним, что 2 ноября пограничная служба сектора Газа опубликовала список с именами около 600 человек, которые смогут покинуть Газу через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом. Из 596 иностранных граждан в списке 400 являются гражданами США. В списке также граждане Азербайджана, Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи.
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