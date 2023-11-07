Президент Сербии принял Джейхуна Байрамова

Президент Сербии Александр Вучич принял находящегося с визитом в стране министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Об этом сообщается в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", передает во вторник Day.Az.

Отмечено, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних стратегических отношений стран, перспективы сотрудничества и текущую ситуацию в регионе.