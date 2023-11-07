https://news.day.az/politics/1612825.html Президент Сербии принял Джейхуна Байрамова
Президент Сербии принял Джейхуна Байрамова
Президент Сербии Александр Вучич принял находящегося с визитом в стране министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Об этом сообщается в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", передает во вторник Day.Az.
Отмечено, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних стратегических отношений стран, перспективы сотрудничества и текущую ситуацию в регионе.
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