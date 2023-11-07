Чужие среди своих: Тагуи Товмасян и армянские "козлы отпущения"

Автор: Акпер Гасанов

Экс-председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания Армении, беспартийный депутат Тагуи Товмасян сделала очень интересное заявление. Она сигнализирует о дискриминации студентов из Карабахского экономического региона Азербайджана в армянских вузах. Не на улицах Еревана она такие сигналы подает, а в разговоре с представителями местных СМИ, но получается громко.

Хотите деталей? Их есть у меня. Итак, по словам мадам Товмасян находящиеся в тяжелом психологическом состоянии студенты из Карабахского экономического региона Азербайджана жалуются на предвзятое, дискриминационное отношение к ним со стороны профессора- преподавательского состава, которые акцентируют внимание на их принудительном пребывании в вузах РА, создавая ненужные проблемы на этих обстоятельствах.

"В связи с этим обстоятельством я разговаривала с ректором ЕГУ Ованнесом Ованнисяном, говоря о том, чтобы не оказывать излишнего психологического давления на наших и без того восприимчивых соотечественников и императиве не изолировать их в обществе. Мы договорились, что он строго потребует от преподавательского состава проявлять уважение к "арцахской молодежи", подчеркнув, что они заслуживают равного обращения со стороны своих соотечественников", возмущается беспартийный армянский депутат.

Она поведала миру, что в ежедневном режиме будет следить за этим не только в ЕГУ, но также во всех вузах Армении, для поднятия и урегулирования подобных проблем. "В случае повторения подобного случая, неподобающего образовательному учреждению, я буду публиковать имена и фамилии преподавателей с возмутительным поведением", - сообщила Товмасян. Она не уточнила, будет ли следить за вузами РА не только днем, но и ночью.

Кстати, Т.Товмасян начинала свой трудовой путь волонтером в газете "Иравунк", в итоге став главным редактором газеты "Жоговурд" и интернет-сайта ArmLur.am. То есть, как работать с информацией, как подавать ее- она знает. Другое дело, что список армянских вузов, где студентов из Карабахского региона Азербайджана совсем не уважают может получиться очень длинным.

При этом, и без его составления мы видим большую проблему для маленькой Армении. Официальные лица которой рвут на себе волосы, бьют себя ногами в грудь, требуя от мирового сообщества помощи карабахским армянам. Желательно материальной, побольше и побыстрее. Попутно, начиная от главы МИД РА и заканчивая иными глашатаями лжи и глупости из Еревана, в адрес Азербайджана несутся обвинения за какое-то не такое, по армянской логике, отношение к карабахским армянам.

В реальности же оказывается, что даже паспорта граждан Армении, которые сейчас на руках у карабахских армян, являются всего лишь проездным документом, а вовсе не удостоверением гражданина Республики Армения. Все дело в том, что карабахские армяне гражданами РА, по сути, не являются. Их имена, в частности, не числятся в государственных реестрах Армении, они все просто висят в воздухе.

Да, это классические "мертвые души", деньги на которых раньше получала и осваивала карабахская хунта. А теперь ровно то же самое планирует делать армянская власть. Превратившая карабахских армян в чужих среди своих. На этом фоне злоключения карабахских армян в ереванских и иных армянских ВУЗ-ах логичны и носят характер детской забавы на фоне всего комплекса унижений, что им приходится терпеть в РА.

Все это, конечно же, усугубляет тяжелое психологическое положение карабахских армян. А каково самой Т.Товмасян?! Она ведь так привыкла во всем обвинять нашу страну. "Азербайджан постоянно диктует свои условия, а Армения, словно провинившаяся сторона, все время уступает. "Так до каких пор, может, и Ереван мы должны уступить?" таким вопросом Т.Товмасян задалась в интервью Armenia Today в ноябре 2021 года.

Сейчас, когда Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, когда государственный флаг нашей страны реет над Ханкенди, вопрос, поднятый когда-то мадам Товмасян, звучит нелепо. Вот и остается ей искать "козлов отпущения" в родных пенатах. Процесс уже запущен. Осталось теперь привлечь к нему всех зарубежных политиков, которые ангажированы мировым армянством. Забавно будет увидеть и сеанс их коллективного прозрения.