Джейхун Байрамов провел обсуждения с главой МИД Сербии

Находящийся с визитом в Сербии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сербским коллегой Ивицей Дачичем.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X".

"На встрече были проведены всесторонние обсуждения различных тем и обозначены общие цели для дальнейшего развития стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.