https://news.day.az/politics/1612860.html Джейхун Байрамов провел обсуждения с главой МИД Сербии
Джейхун Байрамов провел обсуждения с главой МИД Сербии
Находящийся с визитом в Сербии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сербским коллегой Ивицей Дачичем.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X".
"На встрече были проведены всесторонние обсуждения различных тем и обозначены общие цели для дальнейшего развития стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.
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