Три года побед и стремительного развития: итоги стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Ноябрь - особый месяц в новейшей истории Азербайджана. Ровно три года назад, в такие же ноябрьские дни, мы праздновали освобождение большей части оккупированных Арменией территорий. Все население республики ежедневно замирало в ожидании новых телевизионных выступлений Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Буквально через два дня мы отметим третью годовщину освобождения великой Шуши. Отметим в новых реалиях, когда Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, когда государственный флаг Азербайджана гордо реет над Ханкенди, Ходжалы и Ходжавендом. Мы все ждем, когда в освобожденном Ханкенди пройдет грандиозный военный парад.

При этом, за истекшие три года активно шел процесс восстановления освобожденных территорий, возвращения туда азербайджанцев. Вот и в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана заявили, что освобожденный Зангилан будет развиваться как город-парк с градостроительными инновациями в сочетании с красивой природой.

Подчеркивается, что город будет отличаться высоким качеством жизни благодаря прекрасному климату, живописному ландшафту, зеленому речному бульвару и другим общественным пространствам, а также подходам "умный город", "умная мобильность" и "зеленая энергия", со вкусом оформленной архитектуры, комфортной городской среды и современной социальной инфраструктуры. А ведь столь же стремительно развиваются и иные освобожденные территории.

Посмотрите, какой сказочный облик приобретают Шуша, Лачин, Кяльбаджар, Физули! Кроме того, Шуша избрана туристической столицей стран ОЭС на 2026 год и сюда уже с марта организуются туры, а в субботу Шушу посетили представители международного Клуба путешественников NomadMania. Вот так реализуется одна стратегических задач правительства Азербайджана, состоящая в превращении Карабахского региона в один из важнейших туристических кластеров нашей страны и всего Прикаспийского региона.

Попутно, Азербайджан активно развивает свое сотрудничество с различными странами мира, увеличивая свой авторитет на мировой политической арене. За истекшие, с момента победы в 44-дневной войне, три года в этом направлении заметны очевидные успехи. И визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Румынию является показателем этого успеха. Важно и то, что именно озвучил, выступая в Бухаресте, глава нашего внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что завершение оккупации азербайджанских земель спустя 30 лет и восстановление нашего суверенитета на этих землях открывает новые перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Да, одержав историческую победу, освободив свои земли, ведомый Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан смотрит в будущее, предлагает всем странам региона, включая Армению, мирную повестку, план по развитию Южного Кавказа и не только его.

Проще говоря, идет всестороннее усиление нашего государства - внешнеполитическое, экономическое, социальное, военное. Да, в нашей стране прекрасно помнят поговорку: "Хочешь мира - готовься к войне". Потому и военный бюджет увеличивается. Это важно, учитывая то, что на нашей планете все меньше и меньше остается регионов, где не бушуют войны и конфликты. Мы всего лишь стремимся обезопасить себя, не имея никаких притязаний на чужие земли.

А что произошло в Армении за истекшие три года? Эта страна так и не выползла из ямы разного рода кризисов, главным из которых стал экзистенциальный. Да, крах мифов, на которых выросло не одно поколение армян, так легко не проходит. Армения шарахается ныне из стороны в сторону, ища новых зарубежных покровителей и спонсоров. Ее руководство совершает одну ошибку за другой, стараясь привлечь в наш регион государства, не имеющие к Южному Кавказу никакого отношения.

При этом, Армения ходит с протянутой рукой по миру, пытаясь получить финансовую помощь на содержание карабахских армян. Вон, заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян уже до Камеруна долетел, где выступил на 44-й Конференции министров Франкофонии с просьбой помочь Армении деньгами для адаптации там карабахских армян.

При этом выясняется, что "синие паспорта" карабахских армян являются "документами для путешествий". Их можно, оказывается, использовать как "документ", удостоверяющий личность, но не как "документ", удостоверяющий гражданство. С таким путаным заявлением выступил сегодня начальник Службы миграции и гражданства РА Армен Казарян. Сказать проще, что та бумажка, что есть у карабахских армян, никаким "документом" в реальности не является, он не решился.

В целом же, руководство Армении сейчас отчаянно изыскивает возможность реализации финта, благодаря коему они и рыбку съедят и неприятностей не наживут. Именно изыскивают возможность. Получается пока, мягко говоря, не очень. О том, чтобы инициировать что-то положительное, перспективное для региона, Армения и не помышляет. Ее шарахает из стороны в сторону. И это логический финал государства, которое априори избрало неправильный вектор развития, поверило в миражи и сейчас кусает локти, видя, что они рассеялись. Тогда как Азербайджан, ведомый Президентом Ильхамом Алиевым, стремительно развивается.