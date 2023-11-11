Пример Азербайджана бесценен и займет достойное место в мировой истории

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Роль лидеров государств в системе международных отношений очень велика и несет ключевую функцию. Потому что именно лидеры стран часто воодушевляют общности, группы и народы на то, чтобы они вели борьбу за реализацию своих ожиданий. И, бесспорно, глава государства в идеале должен играть ключевую роль как гарант верховенства закона и торжества справедливости.

С момента восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности наша страна столкнулась с трудными, я бы сказал вопиющими испытаниями, которые подогревались извне. То есть корни этих искусственных трудностей были не только в регионе, но и за его пределами. Мы видели, как в Армении распоясавшуюся радикальную группировку во власти еще со времен Тер-Петросяна подогревали внешние игроки, влиятельные государства, особенно те, в которых имелись сильные диаспоральные структуры. После восстановления территориальной целостности Азербайджана наш народ был вынужден отвлекаться на такие проблемы и неурядицы, которых просто могло не быть. Было видно, как внешние силы, стравливая два народа, пытаются искусственно поддерживать конфликт и с его помощью управлять регионом. Размещать здесь свои интересы, навязывать свое посредничество и заставлять делать то, что им по душе и по нраву.

Когда вторично к власти в Азербайджане вернулся Гейдар Алиев он, будучи опытным политиком и дипломатом, понимал, что карабахский конфликт является креатурой внешних сил, которые пытаются создать какие-то особо благоприятные условия для армянского народа и армянской политической верхушки. С другой стороны, внешние силы пытались реализовать территориальный вопрос в политике нашего региона, в евразийской политике, в глобальной повестке, чтобы на его основе решать свои собственные задачи.

С момента избрания Президентом Ильхама Алиева давление на Азербайджан, на страну, которая ни на йоту не нарушила ни одного пункта международного права, пошло по нарастающей. Было непонятно, почему политик, требующий справедливости для своей страны, должен становиться объектом возмутительных нападок и критики. Постоянно было заметно, что чиновники в различных европейских организациях и даже в салонных коридорах ООН старались создать соответствующую атмосферу с целью загнать в угол молодого азербайджанского лидера. Они рассчитывали, что это им удастся. Мол, Ильхам Алиев это не Гейдар Алиев и можно заставить его действовать по чужим лекалам. Но все они ошиблись в своих ожиданиях.

Ильхам Алиев с самого начала показал, что он не требует чего-то особенного для себя и своей страны, он требует справедливости и принципиальной оценки того, что происходит в регионе. Азербайджан, столкнувшийся с агрессией и оккупацией, еще и имел на своей территории около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Молодая страна, только начавшая оправляться после войны и связанного с ней экономического и гуманитарного кризиса, была вынуждена решать сложные, даже неподъемные задачи. Она нуждалась в становлении экономики, залечивании ран. Параллельно нужно было строить армию, что требовало больших вложений. Создание современных вооруженных сил, формирование их материально-технической базы, обеспечение ВС самыми новыми видами вооружений, одним словом, создание мощной оборонной системы требовало вложения очень больших средств. Поэтому страна, вместо того, чтобы вкладываться в культурные, экономические проекты, была вынуждена направлять средства на строительство армии.

В годы так называемых мирных переговоров армянская военщина продолжала совершать военные преступления, стремилась возобновить масштабные боевые действия с целью захвата новых территорий Азербайджана. И посредничающие державы, и международные организации закрывали на все это глаза. При этом лидеры мировых держав считали своим долгом поучать Президента Азербайджана и оказывать на него давление. С их подачи международные организации тоже выступали с позиции защиты армянских интересов, хотя именно Армения находилась на неправильной стороне истории. Азербайджан, ставший жертвой военной агрессии и оккупации, старались загнать в угол и заставить смириться со своим поражением и территориальными потерями. Нам прожужжали уши, что карабахский конфликт, мол, не имеет военного решения, что результатов можно достичь только путем переговоров. Нам говорили, что мы, мол, должны вооружиться терпением и не стараться форсировать события, пока Минская группа будет выполнять свою миссию...

Напомню, что эта печально известная группа очень плохо кончила. Родилась на свет она, когда в 1992 году генсек ООН вручил мандат на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта ОБСЕ. ОБСЕ на своей платформе создала вот такую вот безуспешную группу посредников. Как эта группа пыталась решать вопросы, все известно. Очень быстро стало ясно, что это все имитация, не нацеленная на результат, и справедливые требования азербайджанского народа останутся невыполненными. Несмотря на наличие четырех резолюций Совбеза ООН, на растущую международную поддержку позиции Азербайджана, было понятно, что будут блокироваться стремления тех стран и групп, которые требуют справедливого решения вопроса. Выводы были сделаны, и здесь Ильхам Алиев, будучи очень гибким дипломатом и сильным политиком, ни разу не дал слабины и показал всем своим оппонентам, противникам, а также третейским судьям, что владеет ситуацией, понимает, что происходит, и мириться со всем этим не будет.

Ильхам Алиев создал сильную армию, консолидировал азербайджанское общество, обозначил стратегию и оборонительных, и наступательных действий. И осенью 2020 года произошло то, что должно было произойти. Незаконное давление на азербайджанского лидера, попытки заблокировать его со всех сторон, не дать ему реализовать свой план действий привели к тому, что Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС сделал то, что должен был сделать. Контрнаступательной операции, начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на масштабную армянскую провокацию, предшествовали товузские события. В ходе этих событий Армения стимулировалась извне для нанесения ударов по международной трубопроводной инфраструктуре, транспортирующей азербайджанские энергоносители на европейские рынки. Целью было нанести урон азербайджанской экономике и поставить страну перед фактом. Мол, мы сами укреплением своей обороноспособности вызвали на себя армянский огонь и доигрались.

Это тоже не удалось. Вся инфраструктура, создававшаяся Азербайджаном, была надежно защищена. Эта работа велась годами и потребовала больших вложений. Эти вопросы находились всегда под личным контролем главы государства. Поэтому армянские поползновения не дали результатов, а контрнаступательная операция Азербайджанской армии привела к 95-процентному результату. Оставшиеся 5 процентов мы "добили" в сентябре этого года. Нужно было поставить точку, чтобы окончательно перевернуть страницу военного противостояния. И Азербайджан ее перевернул.

Армения была вынуждена капитулировать, и вместе с ней капитулировали ее вдохновители, сподвижники и лоббисты. Они этого пока что стараются не признавать, но факт остается фактом. Теперь, когда Азербайджан, не нарушив никаких норм международного права и блестяще "сыграв с листа", окончательно восстановил свой суверенитет, на нашу страну и нашего лидера вновь пытаются оказывать международное давление и навязывать какие-то несуществующие планы. Так, Баку усиленно обвиняются в якобы наличии планов по "оккупации" Зангезура. Провокаторы не только переворачивают все вверх дном, но еще и позволяют себе говорить за Президента Азербайджана. Однако вновь забывают, что это очень неблагодарное занятие. Потому что азербайджанский лидер всегда знает, что и как нужно говорить, и четко объясняет семантику тех процессов, которые, возможно, не всем понятны. Он умеет просвещать международную аудиторию о том, что происходит в нашем регионе, объяснять, как нам предстоит действовать в будущем и сосуществовать с сообществом и на что нужно обращать внимание в нынешних условиях. Безусловно, это безопасность, сотрудничество, интеграция, которые являются противоядием перед лицом тех рисков, которые создаются при участии деструктивных сил, реакционных групп, радикально настроенных партий.

Разумеется, это не нравится тем силам, которые ратуют не за нормализацию отношений на мировой арене, а за эскалацию, создания новых центров напряженности с тем, чтобы реализовать планы глобализации с помощью мелких, средних и крупных силовых конфликтов.

Азербайджан показал, как нужно действовать в условиях незавершенных кризисов, доказал, что нельзя превращать трагедии других народов в фарс. Президент Ильхам Алиев, будучи очень решительным и пользующимся доверием своего общества лидером, показал пример состоятельности на политической арене. Этот опыт заслуживает внимания и того, чтобы его повторили другие страны и народы, ущемленные в своих правах.

Думаю, пример, показанный Азербайджаном, бесценен и займет достойное место в мировой истории.