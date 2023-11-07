В Нью-Йорке прошло мероприятие «Общенациональный лидер Гейдар Алиев: Путь к Победе»

В Нью-Йорке состоялось мероприятие на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев: Путь к Победе", посвященное 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и 8 Ноября - Дню Победы.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, мероприятие, организованное Американо-азербайджанской федерацией молодежи при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, было проведено в Международном доме знаменитого Колумбийского университета. В нем приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в США и его постоянного представительства при ООН, азербайджанские и иностранные студенты, выпускники университетов, молодые профессионалы и члены азербайджанской общины.

На церемонии, начавшейся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и США, минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины, и великого лидера Гейдара Алиева.

Приветствовав участников мероприятия, председатель Американо-азербайджанской федерации молодежи Гюнай Мамедова говорила о вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в государственное строительство, историю, культуру и искусство современного Азербайджана и о блестящей Победе, одержанной три года назад.

Затем был показан видеоролик, отражающий историю, богатое культурное наследие и природу современного Азербайджана.

В своем выступлении заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев отметил несравненный вклад гениальной личности Гейдара Алиева в достижение, сохранение и укрепление государственной независимости Азербайджана, формирование его, неоценимые заслуги великого лидера в этой сфере. Он подчеркнул, что намеченный Гейдаром Алиевым политический курс успешно продолжается Президентом, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, который осуществил сокровенную мечту общенационального лидера - Карабах полностью освобожден от армянской оккупации. Эльшад Алиев отметил, что новое поколение азербайджанцев формирует свою национальную идентичность согласно изречению великого лидера "Я горжусь тем, что я - азербайджанец" и гордится тем, что у азербайджанского народа такой общенациональный лидер, как Гейдар Алиев.

Советник посольства Азербайджана в США Вугар Гурбанов довел до внимания гостей, что великий лидер Гейдар Алиев был дальновидным, решительным, мудрым политиком, обладавшим железной волей, и никогда не терял веры в то, что справедливость рано или поздно будет восстановлена.

На мероприятии был показан документальный фильм "Bеликий покровитель искусства", посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

B художественной части была представлена концертная программа, в которой прозвучали классические музыкальные произведения азербайджанских композиторов в исполнении проживающих в Нью-Йорке мастеров искусств - руководителя Общества национальной музыки и глобальной культуры, лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой (фортепиано) и активиста диаспоры Агиля Гусейнова (тар).

В рамках мероприятия посольство Азербайджана в США организовало фотовыставку, отражающую официальные визиты Гейдара Алиева в Соединенные Штаты.