В Забух переселятся 174 семьи

Проведена жеребьевка между семьями, которые будут переселены в Забух на очередном этапе.

Как сообщает во вторник Day.Az, 7 ноября Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые будут переселены на следующем этапе в село Забух Лачинского района.

В мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и исполнительной власти Лачинского района.

В жеребьевке участвовали 174 семьи (661 человек). В соответствии с составом семьи, 31 из них обеспечена двухкомнатными, 102 - трехкомнатными, 20 - четырехкомнатными, 21 - пятикомнатными квартирами. Эти семьи до сих пор проживали в городах Баку и Сумгайыт, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности в размещении семей. Представители семей посредством жеребьевки определяют точный адрес предоставленных им домов.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые вскоре вернутся в село Забух на постоянное место жительства, отметили, что испытывают огромное чувство радости. Они выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Отправка в село Забух семей, участвовавших в жеребьевке, начнется с 16 ноября.

Заказчиком по проектированию и строительству села Забух является Фонд социального развития вынужденных переселенцев.