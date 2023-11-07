Расширен перечень стран, в которых в условиях войны действуют диппредставительства Азербайджана

Расширен перечень иностранных государств, находящихся в состоянии войны и вооруженного конфликта, в которых действуют дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

В этот список включен Израиль.

До этого в данном списке были Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина и Палестина.

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