https://news.day.az/politics/1612924.html Расширен перечень стран, в которых в условиях войны действуют диппредставительства Азербайджана
Расширен перечень стран, в которых в условиях войны действуют диппредставительства Азербайджана
Расширен перечень иностранных государств, находящихся в состоянии войны и вооруженного конфликта, в которых действуют дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики.
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.
В этот список включен Израиль.
До этого в данном списке были Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина и Палестина.
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