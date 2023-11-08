Армения не признает своих же граждан с законными паспортами

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армении происходит цирковое представление, которое никто не видел с начала цивилизованного мира. Как известно, во время 30-летней оккупации Карабаха, незаконно проживавшие на азербайджанских территориях армяне имели синие паспорта Республики Армения. То есть, они были гражданами Армении, несмотря на всю эту комедию под называнием "арцах", который позиционировал себя "независимым", да еще и "государством". Сепаратисты не могли иметь своих паспортов, ибо все это было фикцией, сказкой, мыльным пузырем, который в конечном итоге просто лопнул, ведь никто не признал это незаконное образование на территории Азербайджана. Поэтому у них имелись те же самые синие армянские паспорта.

После антитеррористических мероприятий, проведенных в середине сентября этого года, когда наша страна восстановила свой суверенитет, большинство карабахских армян приняли добровольное решение уехать обратно в Армению, где они отчаянно пытаются получить статус "беженца", который, кстати, противоречит соответствующим конвенциям международного права, ибо незаконно заселенный на оккупированных территориях не может считаться таковым. Но дело даже не в этом, а наступившем парадоксе. Въехав на территорию РА, они обнаружили, что для пашиняновской власти они почему-то не являются гражданами Армении, а их паспорт - это вовсе проездной билет.

Как заявил, начальник Службы миграции и гражданства РА Армен Казарян, синие паспорта уехавших из Карабаха армян, оказывается, "являются документами для путешествий", которые можно использовать как документ, удостоверяющий личность, но не как документ, удостоверяющий гражданство.

То есть, синий паспорт сепаратистов вроде бы паспорт, но и не паспорт. А гражданство Армении вроде и гражданство, а вроде и нет.

Фактически, весь цирк получается в том, что граждане Армении, приехав в Армению, становятся в очередь получать паспорт Армении, потому что им заявляют, что они не граждане Армении, а законный армянский паспорт - это не паспорт, поэтому нужно получить точно такой же паспорт. Если им выдадут новые, те же синие документы, получится, что Армения станет первой страной в мире, которая не признала своих собственных граждан с официальными паспортами и гражданством и заново собирается предоставить им гражданство по тому же принципу.

Очевидно, что таким образом армянское правительство пытается уйти от ответственности, ведь признав эти действительные паспорта на самом деле действительными, они подтверждают слова Баку о том, что в Карабахском экономическом районе Азербайджана 30 лет незаконно проживали граждане Армении, а не какой-то иной "народ" вымышленного "арцаха".

Как видим, в конечном итоге, армянство угодило в свою же политическую ловушку.