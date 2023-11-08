Особенный День Победы Азербайджана

Автор: Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend

Сегодня мы отмечаем третью, особенную годовщину Победы: при полном восстановлении суверенитета Азербайджана. Все это стало возможным благодаря уникальной, гроссмейстерской стратегии, которую реализовал Президент Ильхам Алиев. Он разбил в пух и прах и руководителей Армении, и главарей сепаратистов, и их многочисленную диаспору, всех их стратегов и покровителей, впервые за сотни лет восстановив суверенитет нашей страны на всей ее территории.

Мог ли кто-нибудь представить еще несколько лет тому назад, что сегодня все мы, преисполненные гордостью, будем наблюдать за торжественным парадом наших войск в Ханкенди? Сегодня это реальность, созданная Президентом Ильхамом Алиевым.

Но путь к сегодняшней Победе начался намного раньше: "Все мои шаги как Президента с 2003 года и по сегодняшний день были направлены на усиление Азербайджана. До Отечественной войны все мои шаги служили одной цели - освободить наши земли, изгнать врага с наших земель, и мы добились этого",- отмечал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении перед военными в Шуше, на День Победы 8 ноября 2022 года. Встав во главе государства, Президент Ильхам Алиев начал шаг за шагом преобразовывать страну. Он как никто понимал, что для осуществления главной цели Азербайджан должен обладать необходимой мощью и ресурсом: нужна устойчивая экономика, сильная армия и внешнеполитическое влияние. И всего этого удалось добиться: к 2020 году Азербайджан - крупнейшая экономика региона, реализующая масштабные транснациональные проекты. Вооруженные силы страны модернизированы и оснащены самой современной техникой и оружием, налажена оборонная промышленность. Что касается внешней политики, то Азербайджан успел быть избранным и в непостоянные члены Совбеза ООН, и возглавить Движение неприсоединения. Президент Ильхам Алиев изменил страну, сделал ее силой, с которой необходимо считаться.

В 2020-м году силу и мощь Азербайджана на своей шкуре почувствовали и армянские оккупанты. Глава государства в дни Отечественной войны продемонстрировал всему миру свой талант главнокомандующего, выдающегося дипломата, тонкого стратега и сильной личности, способной справиться с любыми вызовами или давлением. За 44 дня боевых действий были освобождены территории, десятилетиями бывшие под оккупацией, а также город Шуша. День освобождения символа Карабаха, города Шуша, стал отмечаться как День Победы.

Тогда, после окончания Отечественной войны, скептики говорили о том, что вот она, новая реальность: Азербайджан остановился, война окончена, а что будет дальше - покажут переговоры. Армяне, имея в виду то ли Запад, то ли Россию, утешали себя тем, что некие "ОНИ" не позволят Азербайджану проводить какие-то военные операции. На Западе, в свою очередь, предлагали то реанимировать со свалки истории Минскую группу ОБСЕ, то другие форматы переговоров, причем эти предложения сопровождались попытками давления на нашу страну и ее лидера. Запад - в лице США, Евросоюза, Франции и прочих - был заинтересован в том, чтобы сформировать ЛЮБОЙ неопределенный статус-кво и удержать его в качестве новой региональной реалии. Примерно также, как вели себя международные посредники последние 30 лет, они собирались установить любой новый переговорный формат для того, чтобы не только снова перейти к привычной практике вечных и бесполезных обсуждений, но и сохранить в руках инструмент давления на Азербайджан.

Многим казалось, что ситуация, сформировавшаяся после 44-дневной войны - новый статус-кво, окончательный. А это была пауза профессионала, выдающегося политика, знающего что, когда и как нужно делать.

С одной стороны буквально сразу после окончания войны в регионе развернулись беспрецедентные работы: под личным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с нуля выстраивалась инфраструктура, строилось жилье, восстанавливались азербайджанское культурное наследие, наши памятники, мечети и музеи. С другой - глава государства мастерски, шаг за шагом продолжал реализовывать сложнейшую стратегию, приближавшую всех нас к логическому завершению исторической миссии восстановления суверенитета страны. Каждый следующий шаг был просчитан с ювелирной точностью и сделан в нужное время. А 19 сентября этого года был сделан последний, победный ход.

15 октября 2023 года, Ханкенди, Азербайджан. Президент Ильхам Алиев поднимает флаг нашей страны на главной площади города, триумфально завершив тридцатилетнюю историю карабахского конфликта.

Тысячи людей писали в тот день в соцсетях: "Не думал, что увижу этот день". И только один человек не думал, а знал, когда этот день настанет - и привел нас к нему.

Его зовут Президент Ильхам Алиев.