Начала работу 42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Как сообщает Day.Az, состоялось выступление президента 41-й сессии Генеральной конференции.

В рамках сессии состоялись выборы нового президента и вице-президентов Генеральной конференции, а также председателей и заместителей председателей комиссий и комитетов.

Азербайджан избран вице-президентом Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В рамках сессии будет принята повестка дня Генеральной конференции.

Будет заслушан отчет Генерального директора о деятельности структуры в 2018-2021 годах, а также отчет о деятельности Исполнительного совета и выполнения программы.

В рамках 42-й сессии состоится обсуждение общей политики ЮНЕСКО, а также будет проведен форум партнеров организации и молодежи.

За время 42-й сессии наша страна будет представлена различными структурами в профильных сферах.

42-я сессия Генеральной конференции продолжит работу до 22 ноября.