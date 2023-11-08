Славная армия Азербайджана одержав победу, восстановила справедливость.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в своей публикации по случаю 8 Ноября - Дня Победы написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем аккаунте социальной сети X.

"Вот уже третий год мы празднуем блестящую победу. 8 ноября - День Победы, когда наша славная армия во главе с победоносным Верховным главнокомандующим, заменив даты оккупации в наших календарях днями победы, восстановила справедливость. С праздником тебя, Азербайджан! Победа тебе к лицу", - говорится в публикации.

Напомним, что 8 ноября 2020 года был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.