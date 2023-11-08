В Лачине проходит марш в честь Дня Победы

В Лачине по случаю 8 ноября - Дня Победы организовано грандиозное мероприятие.

Как сообщает в среду Day.Az, перед началом праздничного мероприятия, организованного совместно специальным представительством Президента Азербайджанской Республики и ООО "Бакинская Служба благоустройства" в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, прозвучал Государственный гимн.

Затем начался марш флага.

В марше, стартовавшем с Площади флага, наряду с жителями Лачина принимают участие военнослужащие ВС Азербайджана.

Шествие под аккомпанемент оркестра продлится до территории под названием Сейрангах города Лачин.

Затем в Сейрангах пройдут оркестровые выступления, конкурсы и шоу для детей. Также на бульваре Лачин состоится праздничный концерт с участием известных певцов. В завершение мероприятия в Сейрангах будет организован праздничный банкет.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.