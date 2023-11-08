Россия последовательно предпринимает шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений – Патрушев
Россия последовательно предпринимает шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече в Москве с коллегами по СНГ.
"Россия заинтересована в стабилизации ситуации на Южном Кавказе, создании условий для развития региона и укрепления взаимного доверия и сотрудничества", - сказал он.
По его словам, для этого Россия последовательно предпринимает шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между двумя странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций.
"Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил. Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий", - считает Патрушев.
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