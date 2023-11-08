В СШA отмечен 100-летний юбилей Гейдара Алиева

В "Yale Club", функционирующем в американском городе Нью-Йорк, состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения основателя независимого Азербайджанского государства, выдающегося политика и могучего государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, церемония была организована совместно с Американо-азербайджанским обществом при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие представители функционирующего в США дипломатического корпуса, послы, дипломаты, представляющие Азербайджан, Турцию и другие тюркские государства, активисты диаспоры, проживающие в различных штатах и городах, представители интеллигенции и местных общин.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Америки, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Председатель Американо-азербайджанского общества Томрис Азери говорила о богатом наследии государственности мудрого государственного деятеля Гейдара Алиева и поделилась воспоминаниями о нем.

Постоянный представитель Aзербайджана при ООН Яшар Алиев отметил, что Гейдар Алиев является могучей личностью, человеком, который помог своему народу преодолеть сложные историко-политические испытания времени и благодаря последовательной борьбе обрести независимость. Дипломат подчеркнул, что восстановление нашей страной территориальной целостности, построенной великим лидером на прочной основе, и славная победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, являются торжеством идей Гейдара Алиева, реальным результатом успешной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

А заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев сказал, что Гейдар Алиев - пример истинного гражданина для грядущих поколений, а также государственный деятель, обладающий богатым опытом, и гениальная личность, горячо любящий Родину человек. Он констатировал, что Гейдар Алиев прилагал неутомимые усилия для интеграции Азербайджана в глобальный мир, что благодаря его политическому опыту Азербайджан, будучи молодым государством, наладил прочные дипломатические связи и тесное экономическое сотрудничество со многими странами, в том числе с США.

Консул посольства Азербайджана в Вашингтоне Вугар Гурбанов говорил о заслугах Гейдара Алиева, представляющих историческое значение для нашего народа и независимости.

Президент Американского общества мугама, исследователь азербайджанского мугама и исполнитель на кеманче Джефри Вербок поделился воспоминаниями о Гейдаре Алиеве и встречах с великим лидером. Гости аплодисментами встретили мугам "Чахаргях", прозвучавший в исполнении мастера.

Учредитель Общества национальной музыки и глобальной культуры, функционирующего в американском городе Нью-Йорк, известная пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиярова исполнила на мероприятии произведение "Танец стрельцов" из балета "1001 ночь".

Затем прозвучали песни из репертуара выдающегося композитора Гара Гараева, исполненные на фортепиано профессором Хартфордского университета Камиллой Мамедовой.

На мероприятии был представлен монумент, посвященный проживающим в Нью-Йорке азербайджанским художником-скульптором Эмином Гулиевым 100-летнему юбилею великого лидера.

По окончании вечера состоялась демонстрация документального фильма, повествующего о жизни и деятельности Гейдара Алиева.